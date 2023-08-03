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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالبحيرة

البحيرة
البحيرة
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اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم  2023 /2024، بحد أدنى 228 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم على إستمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا الى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية ).

جدير بالذكر أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حالياً تبلغ 600 فصل  بكثافة 50 طالب بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة.

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