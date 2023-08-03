اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 /2024، بحد أدنى 228 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم على إستمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا الى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية ).

جدير بالذكر أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حالياً تبلغ 600 فصل بكثافة 50 طالب بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة.