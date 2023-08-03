الصين تتهم "الناتو" بإشعال الحرب الروسية الأوكرانية بإمدادت الأسلحة لكييف

اتهمت الصين اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإشعال الحرب الروسية الأوكرانية بسبب إمدادات الأسلحة التي تقدمها دول الحلف لكييف، لإذكاء الصراع مع روسيا.

وقال السفير الصيني في موسكو، زانغ هانوي، إن الناتو هو السبب الأساسي في التصعيد على الأراضي الأوكرانية بين موسكو وكييف، مؤكدًا أن الحلف يعمل على تغذية الصراعات والحروب في كل مكان في العالم.

وكالة “تاس” الروسية نقلت عن السفير الصيني إن حلف الناتو يعمل على زعزعة استقرار وأمن العالم بسبب تعمده تغذية الصراعات من جانب، وتشجيع الحركات الانفصالية من جانب أخر، لافتًا إلى أن دول في الحلف عملت على تشجيع الانفصال في دول كليبيا وأفغانستان وكوسوفور.

ونوه بأن الأزمة الروسية الأوكرانية افتعلها الحلف بسبب تمدده في مناطق الشرق، وضمه لعدد كبير من الدول، معتبرًا أن الحلف نفسه من مخلفات "الحرب الباردة".