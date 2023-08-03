20 عملا وإنجازا انفرد بها البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بمرور مائة عام على ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث بطريك الكنيسة رقم 117، وينظم اليوم المركز الثقافي القبطي التابع للكنيسة احتفالية ضخمة بمناسبة هذا الحدث، بحضور أعداد كبيرة من الشخصيات العامة والمسؤولين بالدولة تحت رعاية البابا تواضروس الثاني والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا موسى أسقف الشباب.

وترصد “البوابة" 20 عملا وإنجازا انفرد بها قداسة البابا شنوده بين بطاركة الكنيسة على مر التاريخ، وهى كالآتي:

• أول بطريرك خريج الإكليريكية في العصر الحديث .

• أول بطريرك شاعر وواعظ وصحفي ومدرس ومدرس إكليريكي وضابط.

• أول بابا يترشح ويشغل منصب رئيس مجلس الكنائس العالمي.

• أول بابا يقيم في قلايته في الدير نصف الأسبوع بصفة مستمرة.

• أول بابا يؤسس أديرة في أمريكا وأوروبا وأستراليا.

• أول بابا يؤسس معهدا للرعاية والكتاب المقدس.

• أول بابا يؤسس أسقفيات في إنجلترا وأمريكا ويقيم لها أساقفة.

• أول بطريرك يسجل في عضوية نقابة صحفيين عضو رقم (156).

• أول بابا تُقام له جنازة عسكرية ويحضر جنازته الملايين من الأقباط ويعلن الحداد العام في البلاد بعد نياحته.

• أول بابا يرسم أسقف للشباب ويؤسس أسقفية للشباب.

• أول بابا يضع لائحة للمجمع المقدس 1985.

• أول بابا يُعيد طقس رسامة الشماسات (المكرسات) ويضع طقس لإقامة رؤساء الأديرة.

• أول بابا يقوم برسامة كهنة أفارقة لرعاية كنائسهم في بلادهم .

• أول بابا يؤسس كنائس في وسط وجنوب أفريقيا.

• أول بابا يحصل على أربعة دكتوراه في العلوم اللاهوتية والإنسانية.

• أول بابا يقوم بتقديس الميرون سبع مرات.

• أول بابا يزور الفاتيكان ويوقع اتفاقيات مشتركة مع الكاثوليك والروم الأرثوذكس.

• أول بابا يلقب بـ بابا العرب .

• أول بابا يؤسس مجلة كنسية دورية وهي مجلة الكرازة ويسمح للمرأة بالكتابة فيها.

• أول بابا يسمح للمرأة بالتدريس في الإكليريكية.

• أول بابا يستمر بعد سيامته في إلقاء الدروس بالكلية الإكليريكية والعظة الأسبوعية بالقاهرة والنصف شهرية الإسكندرية بشكل دائم.

