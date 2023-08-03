جوجل في «ورطة»| سلمان خان أسوأ ممثل بوليوودي بحسب محرك البحث العالمي.. حكاية الفيلم الأضعف تقييمًا خلال مسيرته الفنية.. وغرامة مالية لـ«المنصة» بتهمة التشهير

تعد بوليوود واحدة من أكبر مقرات إنتاج الأفلام في العالم، وهي المسؤولة عن صناعة السينما في الهند، ويوجد عدد كبير من الممثلين والفنانين المشهورين في عالم الفن والتمثيل بالهند، حيث أن هذه الدولة اشتهرت بشكل كبير في تقديم العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي جذبت انتباه فئة كبيرة من الأشخاص في مختلف دول العالم العربي.

وفي الساعات القليلة الماضية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات التي تم طرحها من خلال فئة كبيرة من الأشخاص، ولعل أبرز هذه التساؤلات تساؤل من هو أسوأ ممثل في بوليوود ليتفاجأ الجميع بإجابة غير متوقعة من محرك البحث العالمي «جوجل» على هذا التساؤل مما أدى لحالة غضب بين بين رواد السوشيال ميديا ومحبي تلك الشخصية التي أشار إليها جوجل عبر المنصة.

وخلال السطور التالية عبر جريدة «البوابة نيوز» سنتعرف بشكل كبير على هذا الممثل الهندي الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات:

الفنان الهندي سلمان خان



يعيش محبي الفنان الهندي سلمان خان في حالة من الغضب، بعدما اختار محرك البحث العالمي جوجل الفنان الهندي سلمان خان كأسوأ ممثل في الهند وبوليوود وعلى الرغم من أنه ألمع نجوم العالم والأغلى سعرًا، فعندما يتم البحث عبر محرك البحث جوجل عن أســوأ ممثل في بوليوود، يكون الجواب على هذا السؤال اسم النجم سلمان خان في المقام الأول، مما أدى إلى حالة الهجوم على محرك بحث جوجل الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي الهندي وصفحة المعجبين بالنجم سلمان خان.

بداية اكتشاف الأمر

وبدأ اكتشاف الأمر بعدما قام أحد عشاق بوليوود بالبحث على محرك البحث العالمي «جوجل» لمعرفة أسوأ ممثل ليظهر له اسم الممثل سلمان خان في المرتبة الأولى، مما أثار غضب الممثل «سلمان» وجمهوره ومحبيه.

دعوى لمقاضاة «جوجل» وتغريمها 500 مليون روبية

ونشر جمهور الفنان الهندي سلمان خان رابطًا على حسابهم الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين من خلاله أن النتائج تؤكد صور للفنان سلمان خان عندما يبحثون عن أسوأ ممثل في بوليوود، مما أدى لمحبيه بدعوى مقاضاة شركة جوجل وتغريمها 500 مليون روبية بتهمة التشهير بأفضل ممثل في الهند، حيث دعا نادي المعجبين بالفنان سلمان خان لمقاضاة محرك البحث جوجل، وذلك لأنه نشر مجموعة من الروابط للفنان الشهير بتهمة التشهير والمعروف بأعماله الفنية المتميزة سلمان خان.

من هو الفنان سلمان خان ؟



يعتبر الفنان الهندي سلمان خان من أبرز وأهم النجوم في عالم الفن، وهو أيضًا الأفضل والأغلى، وهو ممثل ومنتج أفلام هندي وشخصية تلفزيونية، وصاحب مسيرة مهنية سينمائية امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، وحصل سلمان خان على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتان وطنيتان للأفلام كمنتج، وجائزتي فيلم فير كممثل، يعد واحد من أكثر الممثلين نجاحًا تجاريًا في السينما الهندية، ولكن نتائج جوجل الأخيرة جلبت حالة من الغضب والاستياء من قبل الممثل وكذلك محبيه، مما أدى بمطالبة محبيه برفع قضية على شركة جوجل بتهمة التشهير بأفضل وأغلى ممثل في الهند.

«جوجل»: سلمان خان أسوأ نجم هندي بعد فيلم «race 3»

في عام 2018 قدم الممثل سلمان خان فيلم "race 3" وتم عرضه في السينمات بالهند، ولكن حصل الفيلم على أضعف تقييم، مما أدى لـ«جوجل» بوضع الممثل سلمان خان تحت تصنيف أسوأ نجم في بوليوود، ويعد هذا الفيلم بمثابة النقطة السوداء خلال مسيرته الفنية على مدار حياته بعد الإعلان رسميًا عن فشله في نسب التقييم، حيث قيّمه النقاد بما لا يزيد على 2 من خمسة خلال التقييم العالمي.

بوستر فيلم "race 3"



يشار إلى أن فيلم "Race 3" بطولة سلمان خان، جاكلين فيرنانديز، ديزي شاه، ثاقب سليم، وبوبي ديول، وإخراج ريمو دي سوزا، ومن المقرر أن يبدأ النجم الهندي سلمان خان تصوير فيلمه المقبل "Bharat" خلال الفترة المقبلة.

أكثر ممثل حصل على «الأوسكار»

جوائز الأوسكار تعد اعترافًا بتحقيق الجدارة الفنية والتقنية في مجال صناعة السينما، وتُمنح الجوائز سنويًا من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وتعتبر الجوائز اعترافًا دوليًا بالامتياز في الإنجازات السينمائية وفقًا لتقييم أعضاء التصويت في الأكاديمية.

ويعد الممثل «دانيال دي لويس» أكثر ممثل قد حصل على جائزة الأوسكار في التاريخ، وقد حصل خلال مسيرته المهنية على ثلاث جوائز في أعوام 1989، و2007، وعام 2013 للميلاد، وكل من هذه الجوائز كان لدور معين في فيلم قد لعب فيه دور البطولة فأتقنه، ودانيال الممثل الوحيد الذي حصل على هذا العدد من جوائز الأوسكار، يليه ثماني ممثلين قد حصلوا على هذه الجائزة مرتين خلال مسيرتهم المهنية.

أسوأ ممثل في هوليوود

تجري مواقع السينما الأمريكية في كل عام قائمة بالنجوم الأسوأ في هوليود والذين لا يجيدون التمثيل بالرغم من شهرتهم وجمهورهم الكبير، حيث كانت الممثلة جينفر أنستون الأمريكية من ضمن قائمة الممثلين الذين لا يجيدون التمثيل في هوليوود، وتعرف بين الجميع باسم كراتشل (مسلسل الأصدقاء)، ويرى البعض أن كل ما تقوم به الممثلة أنستون رسم التعابير الصريحة على وجهها من حزن وضيق وهيستيريا، ولكن كممثلة كاملة لا تصنف من أفضل ممثلين هوليود.

جائزة «التوتة الذهبية» razzi

جائزة التوتة الذهبية والمعروفة أيضا باسم «رازي» Razzies هي جائزة سنوية نقيض الأوسكار وتعطى لأسوأ فيلم وأسوأ ممثلين.

أنشأت من قبل الصحفي الأمريكي جون ويلسون. يقام عادة حفل توزيع الجوائز في ليلة قبل ليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحصل عليها هذا العام 2023 الممثل «توم هانكس» رغم من حصوله مرتين على جائزتي الأوسكار، في عامين مختلفين، ولكنه هذا العام أضاف إلى سجله جائزة غير مرغوب بها وهي جائزة "الرازي" أو ما تعرف بـ"التوتة الذهبية" وهي النسخة الساخرة من جائزة الأوسكار التي يتم منحها لأسوأ أداء.

وحصل "هانكس" على الجائزة الساخرة عن دوره في فيلم "ألفيس بريسلي" كأسوأ دور مساعد، حيث لعب دور مدير أعمال "بريسلي"، الغريب أن فيلم "الفيس" نفسه مرشح لثمانية جوائز أوسكار في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023.

وفاز غاريد ليتو وأدريا أرجونا بجائزتي التوتة الذهبية لأسوأ ممثل وأسوأ ممثلة مساعدة عن دورهما في فيلم البطل الخارق «موربيوس» الذي تنتجه شركة سوني.

وتأسست جوائز رازي عام 1980 لتكون الوجه الآخر المعاكس لجوائز الأوسكار المرموقة.