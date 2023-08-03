الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أمرت الأربعاء بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجيّة إنها أمرت "نتيجة لهذا التطور.. بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين في السفارة" مع عائلاتهم.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية فرنسية تقل أوروبيين من النيجر يوم الثلاثاء في أول رحلة إجلاء منذ الانقلاب الذي وقع في هذا البلد الأسبوع الماضي.

وأعلنت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن إجلاء رعاياها ومواطنين أوروبيين آخرين من النيجر، خوفا من تعرضهم للخطر جراء الانقلاب.

ونقلت الرحلة الفرنسية الأولى 262 شخصًا معظمهم فرنسيون.