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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أمرت الأربعاء بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجيّة إنها أمرت "نتيجة لهذا التطور.. بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين في السفارة" مع عائلاتهم.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية فرنسية تقل أوروبيين من النيجر يوم الثلاثاء في أول رحلة إجلاء منذ الانقلاب الذي وقع في هذا البلد الأسبوع الماضي.

وأعلنت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن إجلاء رعاياها ومواطنين أوروبيين آخرين من النيجر، خوفا من تعرضهم للخطر جراء الانقلاب.

ونقلت الرحلة الفرنسية الأولى 262 شخصًا معظمهم فرنسيون.

الولايات المتحدة النيجر إجلاء جزئي لطاقم سفارتها طائرة نقل عسكرية فرنسية