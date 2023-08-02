في حركة الداخلية بالبحر الأحمر.."تجديد الثقة" في قسم ثان والمرور والنجدة والحماية المدنية

اعتمد اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، حركة تنقلات ضباط الشرطة، حيث بدء بتجديد الثقة في قيادات امنية وهم: عميد تامر جمعه، مأمور قسم ثان الغردقة- واللواء محمد سيف، مدير المرور البحر الأحمر، وعميد حسام الهلالي مدير الحماية المدنية بالمحافظة.



فيما جدد الثقة في كلا من: العميد محمد فتح الله، مدير إدارة النجدة بالبحر الاحمر، وعميد محمد جاد وكيل لإدارة المرور بالمحافظة، والعميد عبد الدايم متولي، وكيل لإدارة قوات الأمن.



بينما جدد الثقة أيضا كلا من: اللواء يحي سلطان، مدير إدارة قوات الامن، والعقيد احمد صديق وكيل إدارة النجدة بالبحر الاحمر.

كما شملت الحركة ايضا تجديد الثقة للعقيد جورج عادل رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم إسلام عبدالحميد رئيسا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمى، رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة

كما تم تجديد الثقة للعقيد محمد ثروت الأشوح، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائى، والعقيد أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة.

فيما انتقل كلا من الرائد أحمد عبدالعاطي رئيسا لمباحث القصير والرائد يحيى الشعار رئيسا لمباحث مرسي علم.

كما شملت الحركة ايضا، تعيين العقيد أحمد السباعي، رئيسًا لمباحث المرافق، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث لقسمين الغردقة، نقلًا من مديرية أمن الغربية، وتجديد الثقة للرائد أحمد حوام رئيسًا لمباحث رأس غارب.

وكذلك شملت الحركة تجديد الثقة للمقدم مصطفى عكاشة رئيسا لمباحث سفاجا، وكذلك تجديد الثقة للمقدم محمد بكرى مفتش مباحث سفاجا، وتعيين الرائد أحمد عبدالعاطى رئيسا لمباحث القصير، والرائد يحيى الشعار لمباحث مرسى علم، والرائد محمد حمال الشلاتين وتجديد الثقة للرائد وليد قليعى بحلايب.