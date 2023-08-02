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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الاقتصاد الروسي يدرس إمكانية إنشاء مركز لوجستي للموانئ في شرق إفريقيا

وزير التنمية الاقتصادية
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف
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قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدرس إمكانية تحديد موقع مركز لوجستي للموانئ على الساحل الشرقي لإفريقيا؛ كجزء من الممر بين الشمال والجنوب.

وأضاف ريشيتنيكوف - خلال اجتماع للرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة - "ندرس موقع مركز لوجستي للموانئ الروسية وقاعدة شحن على الساحل الشرقي لإفريقيا كجزء من ممر الشمال والجنوب"، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاق حكومي دولي بشأن إنشاء ممر النقل المتعدد الوسائط بين الشمال والجنوب من قبل روسيا والهند وإيران في عام 2000. وفي وقت لاحق، ارتفع عدد المشاركين إلى 14 دولة. ويهدف المشروع إلى جذب تدفقات الشحن العابر من الهند وإيران وإيران، ودول الخليج عبر الأراضي الروسية إلى أوروبا.

روسيا بوتين أفريقيا