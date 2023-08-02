بلينكن يؤكد لشكري حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر لإنهاء الأزمة في السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، من وزير خارجية الولايات المتحدة، للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار متحدث الخارجية، إلى أن الوزير الأمريكي حرص على التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية.

كما حرص وزير الخارجية الأمريكي، على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث حرص الوزير شكرى على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا.

وثمن وزير الخارجية الأمريكي، الدور المهم الذي تضطلع به مصر في إطار آلية دول جوار السودان.

وكشف السفير أبو زيد أن الاتصال بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، عكس محورية وخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتعزيز الشراكة بينهما لما تسهم فيه من تحقيق مصالحهما المشتركة، وترسيخ ودعم الاستقرار الإقليمي.