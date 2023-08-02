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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

موفدة "إكسترا نيوز": توافد كبير على حضور الحفلات الفنية بمهرجان العلمين

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
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قالت يارا مجدي، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، من العلمين الجديدة، إن درجات الحرارة مميزة جدًا، مما أتاح للزائرين المتواجدين بالتنزه على الممشى السياحي بمدينة العلمين الذي يبلغ طوله 14 كيلومترًا.

وأضافت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توافدًا كبيرًا من الزائرين على الاستراحات الموجودة على الممشى، الذي يحيط به الأبراج الشاطئية ومنطقة أرينا، لحضور الحفلات الفنية لمهرجان العلمين، مؤكدة أن المدينة ذكية متكاملة ومبهرة.

وأشارت إلى أن غدًا الخميس يشهد حفل الفنان مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، ويوم الجمعة محمد منير، وحميد الشاعري، والسبت إليسا، وتامر عاشور.

موفدة قناة إكسترا نيوز العلمين الجديدة إكسترا نيوز