واشنطن: نتطلع لأن يكون المؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين بالهند بشأن المرأة «مثمرًا»

أعربت السفارة الأمريكية لدى الهند اليوم الأربعاء، عن تطلع الولايات المتحدة لأن يكون المؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين في الهند بشأن تمكين المرأة؛ مؤتمرًا مثمرًا.

جاء ذلك في معرض تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية اليوم على موقع إكس للتدوين - تويتر سابقًا - بمناسبة قيام السفيرة الأمريكية المتجولة "جيتا راو جابوتا،" المختصة بقضايا المرأة عالميًا، بزيارة للهند، استهلتها أمس الثلاثاء؛ لحضور المؤتمر الوزارى لمجموعة العشرين بشأن تمكين المرأة خلال الفترة مابين 2-4 أغسطس بولاية جوجارات الهندية.

وأعربت السفارة عن ترحيبها بالسفيرة الأمريكية "المتجولة"، والوفد المرافق لها والذي يضم نانسي جاكسون نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون جنوب ووسط آسيا، وراتشيل فوجيلستاين كبيرة مستشارى مجلس سياسات الجنسين فى البيت الأبيض وجاميل بيجيو كبيرة منسقى شئون الجنسين فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت السفارة "إن الحكومة الأمريكية ملتزمة بتعزيز المساواة بين الجنسين، ونتطلع لأن يكون المؤتمر الوزارى لمجموعة العشرين فى الهند بشأن تمكن المرأة مؤتمرًا مثمرًا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت - في وقت سابق - أن زيارة السفيرة الأمريكية المتجولة "جيتا راو جابوتا " للهند ستستغرق ثمانية أيام وأنها ستزور خلالها جوجارات ومومباى وبنجالورو، حيث ستترأس الوفد الأمريكي لدى تحالف مجموعة العشرين لتمكين المرأة وخلال المشاركة فى مؤتمر المجموعة للتمثيل الاقتصادى للمرأة وفى المؤتمر الوزارى لمجموعة العشرين بشأن تمكين المرأة والذى تستضيفه الحكومة الهندية.