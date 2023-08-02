إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم العميل صفر

أطلقت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج الإعلان التشويقي لفيلم العميل صفر من بطولة نجم الكوميديا أكرم حسني، والمنتظر طرحه بدور العرض ابتداءً من يوم 16 أغسطس المقبل.

https://www.facebook.com/OscarProduction.Distribution/posts/pfbid02oi3R1jkCjocxLao19gLnakdfMvLkFrNxqKr55sMFUQWcG28fmf3ZDVBqz3R9m3Wul

صفر عبد اللطيف شداد الهمم هو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة. مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له حمل السلاح فضلا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.





مغامرة كوميدية مثيرة تظهر بعض ملامحها في الإعلان التشويقي من خلال المواقف الكوميدية التي يقع فيها العميل صفر، والتباين بين ثقته الشديدة في نفسه وبين لغة جسده وأداؤه الحركي الذي يفضح انعدام خبرته على مواجهة تلك المواقف الخطرة.

بالإضافة إلى ما يخلفه من أزمات وكوارث بسبب عشوائيته الشديدة كأن يتسبب في الإطاحة بإحدى السيدات المارة بالشارع أثناء محاولته الوقوف بالدراجة النارية، أو محاولته الفاشلة للهجوم على أحد الخصوم والتي تنتهي بلكمة شديدة يتلقاها في وجهه.





فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.