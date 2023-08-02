رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة.

استعرضت اللجنة إستعداد الجامعة والخطط التي تم وضعها والإمكانات البشرية والمادية المتاحة وكيفية التعامل خلال الأزمات، كما استعرضت البيانات التعريفية وعـناصـر الأسبقـية والمنشآت المدنية المخطط تعبئتها والإمكانيات البشرية والمادية ومعدل توزيع الخطـة، بالإضافة إلى الخطة الفرعية والتي تحتوى على بيانات عن الجامعة والجهات والوحدات التابعة لها.

كما استعرض طارق عزام مدير المنشآت المدنية المخصصة لصالح القوات المسلحة، أهداف الخطة وسبل التعاون من قبل الجامعة لتنفيذ الخطة.

تهدف الخطة إلى الوقوف على إمكانيات الجهات المدنية لمواجهة الكوارث والأزمات، منها الاستدلال البياني وتحديث البيانات بالجهاز المركزي عن إمكانيات القطاع المدني للقوى البشرية والمادية لخدمة متطلبات القوات المسلحة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة علي إستعداد الجامعة لتقديم الدعم الكامل للتعاون مع الدولة في تنفيذ خططها التنموية وتقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة وتوفير الإمكانات المطلوبة والمتاحة بها، لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع والدولة.