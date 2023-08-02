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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السابع علمي رياضة على جنوب سيناء: طموحي أن أكون مهندسًا متميزًا

أحمد محمد سلامة السابع
أحمد محمد سلامة السابع على جنوب سيناء (علمي رياضة)
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حالة من الفرحة العارمة عمت على أوائل الثانوية العامة هذا العام وأسرهم الذين عبروا عن فرحتهم بنجاح وتفوق أبنائهم.

وفي محافظة جنوب سيناء أعرب المهندس محمد سلامة، والد الطالب أحمد محمد سلامة، الثاني على الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، على مستوى إدارة شرم الشيخ التعليمية، والسابع على مستوى محافظة جنوب سيناء، من مدرسة جيل أكتوبر الثانوية، 91.9 عن سعادته بتفوق نجله، قائلا: "هذا فضل من الله عز وجل، والحمد لله أحمد اجتهد وربنا مش بيضيع تعب حد".

وقال أحمد لـ"البوابة نيوز": “فرحت جدا وعرفت ان تعبي كان له قيمة وحسيت بنتيجة التعب”، مؤكدا أنه كان متوقع النتيجة، وراض بما قسمه الله وحصوله على مجموع 377 درجة بنسبة 91.9%،  وأن التصحيح كان عادلا بالنسبة له، ومشيرا إلى أن مادة الكيمياء، كان أصعب مادة خلال الامتحانات، معللا بأن  معظم الأسئلة بهذه المادة كانت مستواها أعلى من المتوسط في زمن ووقت قليل.

وأرجع "أحمد" عوامل تفوقه إلى عدة عوامل منها: بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، تنظيم أوقات المذاكرة، وتشجيع ودعم أسرته المستمر له"، لافتا إلى أنه كان يقوم بمتابعة مباريات الأهلي، بجانب الخروج بعد المذاكرة مما كانا لهما الأثر الإيجابي في تحسين الحالة المزاجية وإعطاء دفعة للمذاكرة، موجها كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في تفوقه.

وأهدى "أحمد" تفوقه إلى والديه، معللا بأنه يدين لهما دين بالفضل بعد الله -سبحانه وتعالى- وهما قدوته في الحياة، وأختتم حديثه قائلا: «طموحاتي أن أكون مهندسا متميزا».

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الطالب أحمد محمد سلامة السابع على مستوى محافظة جنوب سيناء علمي رياضيات مدرسة جيل أكتوبر إدارة شرم الشيخ التعليمية