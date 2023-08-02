فرنسا: إجلاء أكثر من 350 فرنسيًا من النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء وصول طائرتين إلى باريس الليلة الماضية قادمين من نيامي، وعلى متنهما 513 شخصًا من بينهم أكثر من 350 فرنسيًا.

وأوضحت الخارجية، في تغريدة على تويتر، أنه "يجري الإعداد لإقلاع رحلة ثالثة من نيامي لمواصلة عملية الأجلاء.

وبدأت فرنسا مساء أمس الثلاثاء في عملية إجلاء جوي لمدنيين فرنسيين وأوروبيين من النيجر إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والاطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأقلعت طائرة أولى تقل فرنسيين وآخرين، مساء أمس الثلاثاء من نيامي، وهبطت في مطار رواسي شارل ديجول في باريس الليلة الماضية.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "هناك 262 شخصا على متن الطائرة من طراز إيرباص إيه 330، بينهم 12 طفلا "، مضيفة أن "الغالبية الكبرى من الركاب هم من مواطنينا"، إضافة إلى بعض المواطنين الأوروبيين.

وإضافة إلى العدد الكبير من الفرنسيين، كان على متن الطائرة التي هبطت أيضا لبنانيون ونيجريون وبرتغاليون وبلجيكيون وإثيوبيون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.