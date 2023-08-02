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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. الشرطة العراقي يسعى لتأمين التأهل أمام اتحاد جده

الشرطة العراقى
الشرطة العراقى
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أعلن أحمد صلاح علوان المدير الفني لفريق الشرطة العراقى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الاتحاد السعودي، وذلك بعد قليل على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.
جاء تشكيل فريق الشرطة العراقى كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد باسل
خط الدفاع: أحمد يحيى – مناف يونس – كرار عامر – فيصل جاسم
خط الوسط: أحمد فرحان – إدريسا نيانغ – عبد المجيد بوبكر – فهد اليوسف
خط الهجوم: آسو رستم – علاء عبد الزهرة
 يحتل فريق الاتحاد السعودى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق الشرطة العراقى الوصافة برصيد 4 نقاط.
وتضم المجموعة الأولى الاتحاد السعودى، والشرطة العراقى، الترجى التونسى، والصفاقس التونسى.

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