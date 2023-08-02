بورسعيد تستعد لإطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور

تستعد محافظة بورسعيد لإطلاق النسخة الثانية من "مهرجان بورسعيد الدولي الثاني لمراقبة وتصوير الطيور"، وذلك تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، في نوفمبر المقبل وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الهامة وبعضًا من الوزراء والسفراء والفنانين والصحفيين والسياسيين.

ويأتي المهرجان ببورسعيد لاستغلال أحد الكنوز البيئية الموجودة، حيث تعتبر بورسعيد أول محطة رئيسية لاستقبال الطيور المهاجرة، حيث تقع على المسار الرئيسي لهجرة الطيور من أوروبا لأفريقيا والعكس، والتي تبدأ من الخريف وتمل طيلة فترة الشتاء وتبدأ رحلة العودة بداية من الربيع، حيث تتوافر لها البيئة المثالية من اعتدال المناخ والمياه الدافئة المليئة بالأحياء البحرية والأسماك لتجذب الآلاف من الطيور كل عام.

وأشار محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار توجيهات عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وضمن استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2023/2024 من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها "السياحة البيئية".

وأكد على أهمية المهرجان في إطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور"، والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية.

ويعد "مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور " هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يجرى فيه ولأول مرة من خلال الجهات الحكومية الرسمية توجيه دعوة مفتوحة مجانية لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر وهي بحيرة المنزلة، والتي سُجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أة المهاجرة والنادرة، وجرى رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها: (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق وغيرها).