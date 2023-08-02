انتشال جثة شخص من مياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بمعاونة الأهالي، جثة شخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق أو بطاقة شخصية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، ونشر صورة المتوفي لإمكانية الوصول لأهليته، وسؤال شهود الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغا من عمليات النجدة، بوجود جثة طافية لشاب في العقد الثالث من العمر لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة بالتنسيق مع الأهالي، وبالمعاينة والفحص تبين غرق شخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، يرتدي ملابسه، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق أو بطاقة شخصية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.