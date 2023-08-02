لمقاومة الحرارة.. مبادرة جديدة بالعراق لتغيير ألوان المباني

مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من دول العالم والذي يتسبب في العديد من الكوارث، دعت جهات في العراق الى طلاء المباني بألوان تعكس أشعة الشمس.

وأفاد مرصد العراق الأخضر إن ألوان الشوارع والمباني، مثل الأسود والأحمر والأصفر تعد من أسباب تفاقم أزمة الحرارة لذلك تلجأ بعض الدول إلى تلوين الشوارع وواجهات المباني لخفض الحرارة بالوان مثل الأبيض والسماوي".

وجاء بيان المرصد بالتزامن مع ما ذكرته الأرصاد الجوية العراقية من أن 7 محافظات جنوبي البلاد ستشهد، الأربعاء، درجات حرارة مرتفعة تتخطى الـ50 درجة مئوية.

وقال عمر عبد اللطيف، عضو مرصد "العراق الأخضر" في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" بشأن مبادرة تغيير ألوان المباني والطرق ان العراق من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي.

وتابع "عبداللطيف" بدأنا أول خطوة، وهي تغيير ألوان المباني، إلى جانب تغيير ألوان الشوارع "الأسفلت الأسود" إلى ألوان أخرى تعكس أشعة الشمس وحرارتها؛ لأن اللون الأسود يمتص الحرارة ويحتفظ بها، وهذا ما يجعل درجة حرارة الشوارع مرتفعة دائما.

وأضاف: تم اصدار بيان بشأن المبادرة، ومن المقرر أن تبدأ بأمانة بغداد باعتبارها العاصمة، وهي الأكثر زحاما وكثافة سكانية بالمبادرة، وتبدأ تحديدا بالمباني الحكومية، مشيرا الى أن استثمار فرصة ثورة الإعمار التي يمر بها العراق في الوقت الحالي، وهو ما سيساهم في تنفيذ المبادرة بشكل أسهل وأسرع، و نحتاج للنجاح إلى تكاتف مجتمعي.