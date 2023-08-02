خلال 24 ساعة.. ضبط 280 قضية مواد مخدرة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 280 قضية مواد مخدرة بإجمالى 309 متهمين ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,527 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,200 كيلو جرام).

وأيضًا كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,800كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,652 كيلو جرام).

بالإضافة إلى كمية من مخدر البودر وزنت (3,320 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,105 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,513 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,280 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (300 جرام).

(1755) قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 76 قطعة سلاح نارى بحوزة 67 متهما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 66893 حكم قضائى متنوع.

كما تم فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين ارتكبوا (5) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (17) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهما.

وأيضًا فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (334) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

وتم تتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.