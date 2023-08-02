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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بالداخلية خلال 24 ساعة

قطاع أمن المنافذ
قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
 مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.
 مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (3) قضايا.
 مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (1480) مخالفة مرورية متنوعة.  
 مجال الأمن العام: ضبط  (17) قضية.
 مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ  (190) حكم قضائى متنوع.
  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ بوزارة الداخلية جرائم تهريب النقد