وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بالمرور والمتابعة المستمرة لشواطئ مطروح مع الاطمئنان على توافر الخدمات وسبل الراحة لرواد الشواطئ من أهالي مطروح وزائريها وإزالة أى عقبات ومنع أى تجاوزات، والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح.

وفى هذا السياق، نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة محمد أنور، حملة للمرور على عدد من شواطئ المحافظة شملت شواطئ مطروح العام والفيروز والنخيل وباب البحر وكليوباترا مع الاستماع لرواد الشواطئ والاطمئنان منهم على حسن التعامل وتوافر الخدمات المقدمة وأى مقترحات جديدة يمكن تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ.

وتم كذلك خلال المرور على عدد من الشواطئ التأكد من توافر الغطاسين والنظافة والإلتزام بأسعار الشماسي المقررة وتوفير سبل الراحة لرواد الشواطئ، والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات.

محافظ مطروح يوجه بالمرور والمتابعة المستمرة للشواطئ

IMG-20230802-WA0004

IMG-20230802-WA0005

IMG-20230802-WA0006

IMG-20230802-WA0007

IMG-20230802-WA0008