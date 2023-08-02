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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية مُوسعة لضبط تجار المواد المخدرة بأسيوط ودمياط

حملات أمنية مُكبرة
حملات أمنية مُكبرة
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وجه  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط - دمياط)  حملات أمنية موسعة استهدفت دوائر مراكز شرطة (الفتح، دمياط، الزرقا، فارسكور) وأقسام شرطة (أسيوط - أول دمياط – دمياط الجديدة)، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 
مديرية أمن أسيوط
 ضبط 38 قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية –14 بندقية خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").
 ضبط (11) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (12متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ (682) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط
 ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
 

حملات أمنية م كبرة والذخائر والأسلحة متجرى المواد المخدرة ودمياط أسيوط