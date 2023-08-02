حملات أمنية مُوسعة لضبط تجار المواد المخدرة بأسيوط ودمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط - دمياط) حملات أمنية موسعة استهدفت دوائر مراكز شرطة (الفتح، دمياط، الزرقا، فارسكور) وأقسام شرطة (أسيوط - أول دمياط – دمياط الجديدة)، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 38 قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية –14 بندقية خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

ضبط (11) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (12متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (682) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

