7 جنيهات زيادة في أسعار الذهب بالأسواق

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بفعل تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى +AA، ما يعزز من توجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن وقت الأزمات الاقتصادية.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 7 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ومقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية 8 دولارات لتسجل 1952 دولارًا،

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1852 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1440 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 7 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2153 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1971 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1944 دولارًا.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمي فيتش قد خفضت اليوم الأربعاء، تصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة من AAA إلى +AA مستشهدة بالديون المتزايدة على مختلف مستويات الحكومة، وذلك إلى جانب تراجع معايير الحوكمة على مدى العقدين الماضيين.