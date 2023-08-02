أوسوريو: الأقرب لـ"رونالدو" سيراقبه وهو الأفضل في العالم وقادر على تغيير النتيجة

قال أوسوريو مدرب الزمالك، أن يوسف أوباما لاعب كبير وإضافة للفريق ولكنه تعرض لإصابة في العضلة الأمامية مما أبعده عن الفريق في مباريات البطولة العربية.

وعلق أوسوريو على تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني :" أمر رائع تعاقد النصر مع مانى، وستكون فرصة جيدة إذا واجهنا منافس يضم لاعب مثل ساديو ماني".

وتابع أوسوريو:" "أمر مهم جدا للمدافعين للشباب الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي أن يواجهوا منافسين أمثال ماني وكريستيانو رونالدو وبروزوفيتش وغيرهم".

وأضاف:" الزمالك سيواجه فريق كبير، وجاهزون للقاء النصر من خلال الاستعداد الجيد في التدريبات، وإذ خضنا المباراة بنفس المستوى الذي لعبنا به لقاء الشباب سنحقق نتيجة جيدة وهي مباراة كرة قدم 11 لاعبا ضد 11 لاعبا ".

وعن مراقبة رونالدو قال:" الأقرب لرونالدو سيراقبه، ولم أحدد شخص معين لمراقبته، وهو الأفضل في العالم وقادر على تغيير النتيجة، ولكن الطريقة التي سيخوض بها الزمالك هي التي ستحد من خطورته".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.