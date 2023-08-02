وكيل تعليم دمياط يكرم الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

استقبل المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، طالبين من أبناء المحافظة حققوا المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

وكرم "وكيل الوزارة" الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407.

والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401.

وأشار وكيل "تعليم دمياط"، إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الأستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب اليوم بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

وهنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية رياضيات بمجموع ٤٠٧ درجة.

كما هنأت الطالب حسن شفيق حسن الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية علوم بمجموع ٤٠١..بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، حيث قامت محافظ دمياط بتهنئة الطالب باسل شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية "الشعبة العلمية رياضيات "

والطالب حسن الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية " الشعبة العلمية علوم، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتحقيق ابناء محافظة دمياط لمركزين على مستوى الجمهورية .

وأعربت " الدكتورة منال عوض" عن خالص امنياتها لهما بدوام التوفيق والسداد، معربة أيضًا عن سعادتها بتمثيلهما المشرف لمحافظة دمياط، كما هنأت أبنائها وبناتها من طلاب الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين ، موجهة التحية إلى أولياء الأمور بما حققوه من جهود بجانب أبنائهم على مدار العام الدراسى .

وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن تهنئته لكلا من الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة دمياط في نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٣٣ .

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