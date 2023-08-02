السيطرة على حريق شقة سكنية بحدائق أكتوبر دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمساكن الأولى بالرعاية بجوار الصحة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر دون إصابات.

تلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن الأولة بالرعاية بجوار الصحة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.