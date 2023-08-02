تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 3 لصوص لسرقتهم محولات الكهرباء والدراجات النارية بمصر الجديدة والجمالية.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (3 أبواب خاصة بمحولات الكهرباء) وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بسرقة الأبواب بأسلوب "القص والقطع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص"، وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام إحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.