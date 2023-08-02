الحزب المصري الديمقراطي يستقبل سفير السويد للحديث عن عدد من القضايا المهمة

استقبل قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مقره الرئيسي، هوكان إيمسجورد، سفير مملكة السويد بالقاهرة، حضر اللقاء فريد زهران، رئيس الحزب، والمهندس باسم كامل، أمين عام الحزب، والدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية وعضو مجلس النواب، وأميرة صابر، نائب رئيس الحزب للتخطيط والمتابعة، وعضو مجلس النواب.

ناقش الحضور عدداً من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة، وفي مقدمتها: العلاقات بين مصر والسويد، وكيفية جذب الاستثمارات السويدية لمصر، كما ناقشوا الأزمة الحادثة بعد واقعة حرق القرآن الكريم، وشدد أعضاء الحزب على ضرورة التمييز بين حرية التعبير وبين جرائم الكراهية، وضرورة مراجعة القوانين الخاصة بذلك.

وتطرق الحديث كذلك لملف اللاجئين وتعامل كل من مصر والسويد معه.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات يعقدها المصري الديمقراطي الاجتماعي مع سفراء عدد من الدول للحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا المهمة.