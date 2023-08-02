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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: نقل أكثر من نصف نفط "صافر" للسفينة البديلة

الناقلة صافر
الناقلة صافر
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أعلنت الأمم المتحدة، نقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة في خزان الناقلة “صافر” المتهالكة، والراسية قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر، حسبما نقلت فضائية  "القاهرة الإخبارية".

وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إنه "تم نقل أكثر من نصف النفط على متن خزان صافر المتحلل، إلى السفينة البديلة خلال الأيام السبعة الماضية".

وأضاف أن الأمم المتحدة تشكر المساهمين الماليين والخبراء التقنيين والشركاء اليمنيين، على الوصول إلى هذه المرحلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 25 يوليو الماضي، أنها بدأت نقل النفط من خزان الناقلة صافر، إلى الناقلة البديلة نوتيكا.

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