الأمم المتحدة: نقل أكثر من نصف نفط "صافر" للسفينة البديلة

أعلنت الأمم المتحدة، نقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة في خزان الناقلة “صافر” المتهالكة، والراسية قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إنه "تم نقل أكثر من نصف النفط على متن خزان صافر المتحلل، إلى السفينة البديلة خلال الأيام السبعة الماضية".

وأضاف أن الأمم المتحدة تشكر المساهمين الماليين والخبراء التقنيين والشركاء اليمنيين، على الوصول إلى هذه المرحلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 25 يوليو الماضي، أنها بدأت نقل النفط من خزان الناقلة صافر، إلى الناقلة البديلة نوتيكا.