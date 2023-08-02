وزارة العمل: انطلاق الدورة الثانية للتسويق الإلكتروني لشباب قنا

افتتحت مديرية العمل بمحافظة قنا، الدورة الثانية للتدريب المجاني في مجال التسويق الإلكتروني للشباب، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالميWFP.

ويهدف هذا التدريب إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال التسويق الإلكتروني، الذي أصبح من أهم الأدوات في تعزيز الاقتصاد وتحسين فرص العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب وإصقالهم بالمهارات لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أفاد فيه أن هذه المبادرة تأتي في إطار عقيدة الدولة المصرية ووزارة العمل بأهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، وفي إطار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص تدريبية مجانية تساهم في تحسين الفرص الوظيفية للشباب، وتمهد الطريق لهم للمشاركة الفعّالة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، كما تساهم في تطوير مهارات المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للتميز في عالم التسويق الإلكتروني، مما يعزز دور الشباب في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضاف مدير المديرية أن هذه الدورة سوف تستمر لمدة 22 يوما تدريبيا لـ 20 متدربا من الشباب من الجنسين، حيث سيتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا يشمل جوانب متعددة في مجال التسويق الإلكتروني، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام التحليلات والبيانات لتحسين الحملات التسويقية ، وذلك نظرًا لأهمية التسويق الالكتروني في عصر التحول الرقمي ، ومن المتوقع ان يكون للدورة تأثير إيجابي على المشاركين فيها، وتمنحهم الفرصة للاستفادة من التطورات التكنولوجية وتحسين فرص عملهم ومساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة قنا ..افتتح البرنامج التدريبي المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، ومحمد أنور منسق برنامج الأغذية بقنا.

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