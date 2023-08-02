ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

دار الكتب والوثائق تشارك في مئوية رحيل أحمد باشا كمال

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في الندوة العلمية التي أقامتها مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد زايد، تحت عنوان "مائة عام على رحيل أحمد باشا كمال". 
أقيمت الندوة، بمناسبة الانتهاء من ترميم ورقمنة معجم اللغة المصرية القديمة، بدأت بافتتاح معرض "أحمد كمال باشا: رائد علم المصريات"، إذ تم لأول مرة عرض أجزاء من معجم اللغة المصرية القديمة، بالإضافة إلى عرض بعض المؤلفات النادرة لأحمد كمال باشا وبعض صور الوثائق الخاصة به من رصيد دار الوثائق القومية.

وتحدث الدكتور أسامة طلعت عن الدور الرائد للمرحوم العلامة أحمد باشا كمال، حيث يعتبر مؤسس المدرسة المصرية الوطنية في علم المصريات، كما يعد شيخ الآثاريين المصريين. 
وأوضح أن دار الكتب تحتضن جزءا من تراث أحمد باشا كمال حيث تحتوي على العديد من كتبه ومؤلفاته كما يضم رصيد دار الكتب كتابين عن إسهاماته في علم الآثار، وامتاز أسلوب أحمد باشا كمال في الكتابة ببلاغة الأسلوب بالإضافة إلى العلم الغزير والموضوعية العلمية.

شارك في الندوة عدد كبير من الآثاريين والأكاديميين من بينهم الأستاذة الدكتورة فايزة هيكل، أستاذ الآثار المصرية بالجامعة الأمريكية القاهرة، والدكتور علي عبدالحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير.

358768828_9795337857174763_2012884115843672498_n
358768828_9795337857174763_2012884115843672498_n
359023861_808732184038883_3662345365267663854_n
359023861_808732184038883_3662345365267663854_n
دار الكتب والوثائق القومية مائة عام على رحيل احمد باشا كمال اللغة المصرية القديمة علم المصريات