الاتحاد الأوروبي يعلن عن قواعد وشروط سفر جديدة لحاملي الجوازات الأمريكية

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 07:29 ص

أعلن الاتحاد الأوروبي تغيير قواعد وشروط سفر حاملي الجوازات الأمريكية الذين اعتادوا على زيارة أوروبا من دون الحاجة إلى كثير من الأوراق الإضافية وذلك اعتبارا من عام 2024.

وقال موقع "أكسيوس" إن قواعد السفر الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي تشترط على المسافرين من 60 دولة معفاة من التأشيرات لأوروبا الحصول على تصريح جديد عبر نظام معلومات السفر الأوروبي والترخيص ETIAS "إتياس" بداية من العام 2024.

وأضاف الموقع أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة على المسافرين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الدقيق للتطبيق، إلا أنه من المتوقع أن يكون ETIAS جاهزا للعمل في عام 2024 في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" إن النظام سيعزز الأمن الداخلي من خلال تحديد ما إذا كان المسافرون بدون تأشيرة يشكلون خطرا على الأمن، أو الهجرة غير الشرعية، أو الصحة العامة".

وأفاد موقع "أن بي أر" بأن النظام الأوروبي مشابه جدا للنظام الإلكتروني لتصريح السفر أو ESTA الذي نفذته الولايات المتحدة في عام 2008.

وذكر الموقع أن نموذج ETIAS ليس متعلقا بالعمل أو العيش في أوروبا، لكنه مخصص للرحلات قصيرة المدى التي تصل إلى 90 يوما.

وأوضح أن هناك 30 دولة أوروبية في المجمل على قائمة الوجهات المتأثرة بما في ذلك تلك الموجودة في "منطقة شنغن"، وعددها 27 دولة أوروبية.

ووفقا لـ"أكسيوس" سيحتاج المسافرون إلى ملء استمارة طلب ETIAS ودفع رسم بسيط قدره 7 يورو (حوالي 8 دولارات)، ثم إضافة البيانات الشخصية مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والعنوان، والأسماء الأولى للوالدين، ومعلومات الاتصال، ومستوى التعليم، والوظيفة، من بين تفاصيل أخرى حول خطط سفرهم.

كما سيحتاج المسافرون أيضا إلى تقديم تفاصيل لوثيقة سفر صالحة لا تنتهي صلاحيتها في غضون ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أي إدانات جنائية أو سفر سابق إلى مناطق نزاع.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الطلبات قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية أو ما يصل إلى 30 يوما إذا تمت دعوة مقدم الطلب لإجراء مقابلة.

هذا، وبمجرد الموافقة يكون التفويض ساريا لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية مستند السفر المستخدم في الطلب.

حددت مذكرة المفوضية الأوروبية حول قواعد السفر الجديدة ETIAS على أنها "نظام تكنولوجيا معلومات آلي إلى حد كبير" وأكدت أن تصريح السفر "ليس تأشيرة".

وذكرت أن تصريح السفر الجديد "لا يعيد تقديم الالتزامات الشبيهة بالتأشيرة"، مشيرة إلى أنه لا يلزم زيارة القنصلية ولا البيانات البيومترية.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "ذا هيل" بأنه مجرد الموافقة على الطلب، سيتم إرسال رقم طلب ETIAS الخاص بالمسافر عبر البريد الإلكتروني، والذي يجب على المسافر الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسافر لن يضطر إلى ملء الطلب في كل مرة يسافر فيها إلى أوروبا.