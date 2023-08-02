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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب فور تنفيذ شروطنا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو على استعداد للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فور تنفيذ شروطها.
وقال بيسكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول استعداد موسكو للعودة إلى المفاوضات بشأن استئناف الصفقة: "موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب فورا. ولكن بعد أن تنفذ شروط روسيا".
يذكر أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود، الذي تم توقيعه بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو 2022، كان ينص في شقه المتعلق بروسيا على رفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية وغير ذلك من الشروط.
وأعلنت روسيا انسحابها من الصفقة وسحب الضمانات الأمنية اعتبارا من 18 يوليو الماضي، مشيرة إلى عدم تنفيذ الشروط الخاصة برفع القيود عنها.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف روسيا أوكرانيا اتفاقية الحبوب