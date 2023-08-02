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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الثلاثاء، عند مستوى 4790.28 نقطة مرتفعًا 14.2 نقطة وبنسبة 0.297 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4776.10 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و181 ألفًا و772 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 31.8 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و197 ألفًا و20 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط ارتفاع الأسهم المتداولة