ننشر حركة تنقلات الداخلية بمدن محافظة البحر الأحمر

حركة تنقلات في رجال الشرطة شملت كافة مدن محافظة البحر الأحمر، حيث انتقل كلا من؛ الرائد أحمد عبدالعاطي رئيسا لمباحث القصير والرائد يحيى الشعار رئيسا لمباحث مرسي علم.

فيما تم تجديد الثقة للعقيد محمد ثروت الأشوح، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائى، والعقيد أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة.

كما شملت الحركة تجديد الثقة للعقيد جورج عادل رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم إسلام عبدالحميد رئيسا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمى، رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة.

بينما شملت الحركة ايضا، تعيين العقيد أحمد السباعي، رئيسًا لمباحث المرافق، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث لقسمين الغردقة، نقلًا من مديرية أمن الغربية، وتجديد الثقة للرائد أحمد حوام رئيسًا لمباحث رأس غارب.

وكذلك شملت الحركة تجديد الثقة للمقدم مصطفى عكاشة رئيسا لمباحث سفاجا، وكذلك تجديد الثقة للمقدم محمد بكرى مفتش مباحث سفاجا، وتعيين الرائد أحمد عبدالعاطى رئيسا لمباحث القصير، والرائد يحيى الشعار لمباحث مرسى علم، والرائد محمد حمال الشلاتين وتجديد الثقة للرائد وليد قليعى بحلايب.