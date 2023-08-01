الولايات المتحدة تتطلع لتعزيز المساعي المشتركة مع سويسرا بشأن الأمن الإقليمي

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن التعاون مع سويسرا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث تشكل الحرب الروسية على أوكرانيا أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ أجيال.

وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تهنئة لشعب سويسرا على الاحتفال باليوم الوطني في ذكرى تأسيس الاتحاد الكونفدرالي.

وأكد البيان أن العام الحالي يصادف مرور 170 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين سويسرا والولايات المتحدة، وأن الصداقة بين البلدين تقوم على القيم والمصالح المشتركة وتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني ​​القوي.

وأوضح البيان أن البلدين تربطهما علاقات تجارية طويلة وعميقة، وأن الولايات المتحدة هي واحدة من أفضل الوجهات للاستثمار السويسري وهي واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في سويسرا.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تشعر بامتنان عميق لخدمتكم التي لا تقدر بثمن كقوة حامية لنا في إيران، وكذلك لإطلاق الصندوق الأفغاني لصالح شعب أفغانستان.

وهنأت وزارة الخارجية الأمريكية سويسرا بمناسبة الذكرى 175 لكتابة دستور سويسرا الفيدرالي.

وأعربت الوزارة عن تطلع واشنطن لتعزيز المساعي المشتركة بشأن الأمن الإقليمي والمساعدات الإنسانية والسلام خلال العام المقبل.

