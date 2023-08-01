عن مخاطر المخدرات.. "مش لاقيك" أغنية جديدة لوائل الفشني بمشاركة آسر زكي

انتهى المطرب وائل الفشني والمطرب آسر زكي من تصوير أغنية جديدة بعنوان "مش لاقيك"، من كلمات محمد عبد الوهاب، والحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد اسماعيل، المنتج الفني: مدحت فهمي، صولو فلوت وساكس: محمد بدر، تسجيل صوتي: كوكو استوديو، ممثل: احمد عوده، إنتاج ko production.

تتناول الأغنية مخاطر إدمان المخدرات على الشباب، وكيف يمكن أن تتسبب في انهيار وموت أقرب الناس لنا، وتقدم رسالة مهمة لمن ذهب في هذا الطريق الخطر بأنه لن يدمر حياته فقط، ولكن يتسبب بقدر كبير في تدمير أسرته وأصدقائه.

الأغنية تلقي الضوء على شاب فقد شقيقه بسبب إدمان المخدرات، وتتناول لحظة الفراق الصعبة التي يشعر بها هذا الشاب تجاه شقيقه الذي رحل بطريقة صعبة للغاية، وتقول بعض كلمات الأغنية:

كل دقيقة تعدي عليا وأنا لسه مش لاقيك احب كل اللي يحبك وأعادي اللي يعاديك