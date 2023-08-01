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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تستدعي السفير الأوكراني ردًا على إنكار ممثلي سلطات كييف لمساعدات وارسو

بولندا
بولندا
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استدعت بولندا، اليوم الثلاثاء، السفير الأوكراني في وارسو ردًا على تعليقات ممثلي السلطات الأوكرانية المتمثلة في نكران المساعدات البولندية لكييف.

وكتبت وزارة الخارجية البولندية على حسابها الرسمي على موقع "إكس": "تمت دعوة سفير أوكرانيا في بولندا إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بالبيانات التي أدلى بها ممثلو السلطات الأوكرانية"، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت السفير البولندي في كييف يوم الثلاثاء بشأن ما وصفته بالتعليقات "غير المقبولة" التي أدلى بها مستشار السياسة الخارجية للرئاسة البولندية مارسين برزيداتش.

وفي بيان على موقع الوزارة على الإنترنت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو: "خلال الاجتماع، تم التأكيد على أن البيانات حول نكران الأوكرانيين المزعوم فيما يخص مساعدة بولندا غير صحيحة وغير مقبولة".

بولندا وارسو أوكرانيا