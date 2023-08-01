صراع بين الجونة والمقاولون وسيراميكا لضم صخرة كفر الشيخ

فتح أندية الجونة العائد للدوري الممتاز والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا باب التفاوض لضم مروان أحمد مدافع فريق كفر الشيخ.

واقترب اللاعب من الإنتقال إلي أحد هذه الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الدخول في مفاوضات مع ادارة ناديه للحصول على خدماته.

ويعد مروان أحمد من أهم اللاعبين في دوري الدرجة الثانية وظهر بمستوى مميز في الموسم الماضي وخطف أنظار عدد كبير من الأندية.

وشارك مروان أحمد الملقب بالصخرة في 28 خلال الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري ايضا يرغب في ضم اللاعب وتحدث مسئولو زعيم الثغر رسميا مع نادي كفر الشيخ.