شؤون المسجد النبوي تؤكد جاهزية الخدمات الميدانية بالمصليات النسائية في بداية موسم العمرة

كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي بالقسم النسائية من أعمالها لإكمال جاهزية الخدمات الميدانية في الأقسام والمصليات النسائية وفق الخطط تشغيلية والآليات الممنهجة لتضمن بيئة تعبدية آمنة لقاصدات المسجد النبوي وذلك ضمن الاستعداد المبكر لاستقبال المعتمرين خلال موسم العمرة لعام 1445هـ.

وأوضحت وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمية والتفويج وإدارة الحشود النسائية رابحة الرشيدي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم "الثلاثاء" - أن الوكالة حشدت طاقاتها البشرية والتقنية والتشغيلية لتقديم مجموعة من الخدمات داخل أروقة المصليات النسائية وساحاتها الخارجية من خلال تنظيم المسارات المؤدية إلى الروضة الشريفة إلى جانب متابعة انسيابية حركة الحشود وفق خطط مرسومة لاستيعاب أعلى طاقة من الكثافة البشرية.

وأضافت أن الإدارات التابعة عملت على تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات التي تعنى بكبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير كراسي متحركة تسهل من عملية التنقل بين أروقة المسجد النبوي، بالإضافة إلى إهداء عبوات ماء زمزم داخل الروضة الشريفة وتوزيع حافظات سقيا زمزم في مواقع مختلفة من المصليات والساحات التابعة لها، وتجهيز كافة المرافق وصيانة كافة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية على مدار الساعة وسط منظومة عمل متكاملة تراعي معايير الجودة والإتقان.