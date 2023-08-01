استغاثة لوزارة الصحة.. مريض يتعرض للإهانة داخل التأمين الصحي ببنها

تلقت البوابة نيوز استغاثة من المواطن السيد عبد الحميد عبد الله سعد، مفادها تعرضه لمعاملة غير آدمية من قبل التأمين الصحى ببنها محافظة القليوبية.

وقال المواطن ، إنه توجه للتأمين الصحى ببنها للكشف على أسنانه، مضيفًا أن الطبيب الذي وقع عليه الكشف نصحه بتركيب طقم اسنان نظرا لخطورة حالته، حتى يتمكن من الأكل، وتم تحويله للعيادة الشاملة التابعة للتامين الصحى لتركيب طقم أسنان وكان الميعاد المحدد يوم ٣٠ مايو الماضي

وأشار «عبدالحميد»، إلى أنه توجه للعيادة بالميعاد الذي حدده الطبيب لتركيب الطقم، ولكن تلقى اسوأ معاملة من قبل الاطباء والممرضين وكان الرد أن المادة الخاصة بعمل طقم الاسنان نفذت قائلين «تعالى وقت تانى»، ويعدها بأيام توجه مرة اخري للعيادة وتلقي معاملة اسوأ من الأولى، قائلين«المادة جت وخلصت».

وأوضح أنه ظل يتوجه للتامين الصحى ببنها على مدار شهرين وحتى بداية شهر أغسطس الجاري، ولم يجد أى رد فعل ايجابي تجاه حالته التى تزداد تدهورا

تواصلت «البوابة نيوز»، مع مدير التأمين الصحى لحل ازمة المواطن، فى بداية الأمر كان رده طييعي ولكن حينما علم بأن الأمر متعلق بشكوى مواطن كان رده غير لائق وخال تماما من الرحمة، حيث طلب اعادة إجراءات توقيع الكشف الطبي على المريض من البداية، قائلا «خليه يجيلي واشوف اذا كان ليه الأولوية ولا لا»، بحجة ان من يقوم بشراء المادة الخاصة بعمل طقم الاسنان على نفقته الخاصة، وله الأحقية فى اختيار المرضي الذين يستحقون العلاج ، وذلك على الرغم من أن المريض سبق وتم الكشف عليه والطبيب الذي وقع عليه الكشف داخل التأمين الصحى هو من حدد له ميعاد تركيب طقم اسنان نظراً لسوء حالته.

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