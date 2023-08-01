محافظ جنوب سيناء يبحث عقد اتفاقية توأمة مع مدينة صلالة العمانية

استقبل مروان بن تركي آل سعيد محافظ محافظة ظفار العمانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات المنتدى الثالث للسياحة والتراث المنعقد في الفترة من 31/7 الى 1/8/2023 بمدينة صلالة إحدى محافظات محافظه ظفار بدولة عمان.

تطرق الحوار إلى عدة محاور أهمها تفعيل التعاون السياحي والثقافي والاستثماري بين مصر وعمان وقدم فودة شكره لمحافظ ظفار للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى العربى الهام، كما دعاه لزيارة مدينة شرم الشيخ وعقد اتفاقية توأمه ما بين مدينتي شرم الشيخ ومدينة صلالة، من أجل تفعيل أوجه التعاون وتبادل الزيارات والأنشطة المختلفة.

وفي نهاية اللقاء أهدى فودة درع محافظة جنوب سيناء إلى محافظ ظفار تقديرا لجهوده، كما تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

كما التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان والدكتور احمد فولي عضو المجلس العالمي للتسامح والسلام، وتم بحث آليات التعاون بين الجانبين من أجل عقد مؤتمر دولي للتسامح والسلام بمدينة سانت كاترين خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك في إطار الجولات المكوكية التي يقوم بها محافظ جنوب سيناء لبعض دول المنطقة من أجل تنشيط السياحة وتسويق المدن السياحية بالمحافظة .

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