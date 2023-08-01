وزير الصحة: الرئيس السيسي صدق على إنشاء مدينة طبية بتكلفة 25 مليار جنيه

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 06:49 م

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس السيسي، واطلاعه على الوضع الصحي، والاطمئنان على سير المبادرات الصحية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة محظوظة بوجود الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يوافق على كافة المقترحات الصحية المقدمة التي تعود بالنفع على المواطن.

وتابع: أنه تم عرض خطة وزارة الصحة لـ10 سنوات مقبلة على الرئيس السيسي، تحتوي على العديد من الخطط المختلفة التي تراعي الأجيال المقبلة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات أو تطوير أو رفع كفاءة البعض الأخر.

وأوضح خالد عبدالغفار، أن متوسط العمر في مصر، في تزايد مستمر، لذا المشروعات التي تنفذها الدولة بقيمة المليارات المختلفة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على إنشاء مدينة طبية تحمل داخلها أقسام «للسكر، والكلى، والكبد، القلب» على مساحة تصل إلى 120 فدان، وتكلفة تصل إلى لـ25 مليار جنيه.