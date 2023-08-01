حركة تنقلات الشرطة بأسيوط.. أحمد أبو ستيت رئيسًا لمباحث الفتح وحسام نجيب للغنايم

اعتمد اللواء وائل فؤاد زكى نصار، مدير أمن أسيوط، حركة التنقلات الداخلية لمأموري الأقسام ورؤساء المباحث ومعاونيهم للعام 2023، وتضمنت الحركة، تعيين العميد شريف السرس مأمورًا لمركز شرطة البداري، والعميد محمد الأمير مأمورًا لقسم أسيوط الجديدة، والعقيد أحمد عبد السلام للتحريات.

كما تم تجديد الثقة في العميد أحمد الإدريسي، رئيس مباحث مرور أسيوط، والمقدم مينا عجايبى رئيسًا لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن أسيوط، وتعيين المقدم محمد رشوان رئيسًا لمباحث التموين، والمقدم مصطفى العلاوي ومحمود ضاحي لقسم العمليات، والمقدم عمرو البنا والرائد أحمد مهران لتنفيذ الأحكام، والمقدم علي نصر، رئيسًا لمباحث أول أسيوط، والمقدم أحمد أبو ستيت، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الفتح، والمقدم أحمد عاصم، رئيسًا لمباحث مركز شرطة ابنوب، والرائد حسام نجيب رئيسًا لمباحث مركز شرطة الغنايم، والرائد مصطفى جمال ناصر، رئيسًا لمباحث قسم شرطة ابوتيج، والرائد أحمد أبو حطب رئيسًا لمباحث ثان أسيوط، والرائد عمرو حمدان رئيسًا لمباحث أسيوط الجديدة، والرائد محمد قرشي رئيسًا لمباحث مركز شرطة ديروط، والرائد احمد صلاح كرم، رئيسًا لمباحث قسم شرطة القوصية، والرائد محمود مرسي رئيسًا لمباحث مركز شرطة منفلوط، والرائد عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز اسيوط، والرائد احمد عبدالحفيظ، رئيسًا لمباحث قسم شرطة ساحل سليم، وتجديد الثقة في الرائد أحمد رشوان، معاونًا لمباحث الفتح، والرائد مصطفي شوقي عقيل، معاون أول المرور، وتعيين الرائد احمد علي معاون ساحل سليم، والرائد سامي ثروت، معاونًا للبداري والرائد محمود فراج، معاونًا لمركز أسيوط، الرائد محمد الصباغ معاون أول صدفا، والرائد زياد محمود بخيت، معاون اول مباحث أسيوط الجديدة.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة التنقلات في صفوف جهاز الشرطة، وذلك إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتهدف الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

‎جاء بحركة التنقلات السنوية ترقية اللواء محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء أحمد جمال على جمال الدين، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

‎وشملت الحركة تصعيد اللواء شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء مهندس أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

‎وجاء بالحركة تعيين اللواء محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا، واللواء محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة، واللواء خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية، واللواء دكتور محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، واللواء دكتور محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

‎وشملت الحركة تعيين اللواء محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء، واللواء وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط، واللواء جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر، واللواء مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا، وتعيين اللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية – مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس، واللواء منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان، واللواء هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.