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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب من أجل مصر يحتفلون بتكليف النعماني قائمًا بأعمال رئيس جامعة سوهاج

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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احتفل طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، بتولي الدكتور حسان النعماني مهام رئاسة الجامعة، وذلك بعد صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بتكليف النعماني بتيسير أعمال جامعة سوهاج لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيساً جديداً للجامعة.

حيث كان الطلاب في استقباله صباح اليوم امام مبني الادارة المركزية بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، وعدد من القيادات الاكاديمية والاداريه ونخبه من اعضاء هيئة التدريس والعاملين، مقدمين له التهاني والتبريكات متمنيين له التوفيق فيما هو قادم .

واعرب الدكتور حسان النعماني عن اعتزازه بما شهده من مشاعر طيبه من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري معربًا عن خالص شكره وتقديره لكل من قدم له التهنئة.

اجراءات أشرف القاضى استقبال أكاديمية أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الجهاز الاداري الجامع