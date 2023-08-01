روسيا تقر بوجود خلافات بين أعضاء "بريكس" بشأن توسيع العضوية

أقرت الرئاسة الروسية (الكرملين) بوجود تباينات واختلافات دقيقة بين أعضاء مجموعة "بريكس" بشأن توسيع عضوية المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الاختلافات ستبحث خلال القمة المقبلة بجنوب إفريقيا.



وقال المتحدث الصحفي للكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "هناك بعض التباينات الدقيقة بين أعضاء مجموعة "بريكس" حول توسيع العضوية وسنناقش جميع هذه الاختلافات خلال القمة المرتقبة في جنوب إفريقيا".



وأضاف متحدث الكرملين: "أن رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة سيعبرون خلال القمة عن مواقفهم من هذا الأمر".



كانت مجموعة "بريكس" قد أعلنت العام الماضي عن نيتها توسيع عدد الدول الأعضاء، لجعل المنظمة أكثر شمولًا.



يُذكر أن مندوب جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أنيل سوكلال، أوضح في وقت سابق أن 22 دولة تقدّمت بطلبات رسمية للحصول على العضوية في الكتلة الاقتصادية لمجموعة "بريكس"، مشيرا إلى أن الاهتمام المتزايد بالتكتل يؤكد الثقة بالعمل الذي قامت به "بريكس" طوال 15 عاما من نشأتها.