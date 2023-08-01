رئيس جامعة القناة يوجه بأهمية رفع الوعي البيئي بالتدريب والتوعية بالتغيرات المناخية

وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالاهتمام بقضية المناخ والتغيرات البيئية، وما يرتبط بها من موضوعات المياه والتربة والاحتباس الحراري، وأهمية تناولها بالبرامج التدريبية والتوعوية التي تقدمها الجامعة للمتدربين، والتوعية بها، مؤكدا على حرص القيادة السياسية على تنمية الوعي البيئي وهو ما أكدت عليه خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر مؤخرا بمدينة شرم الشيخ Cop27.

وفي هذا الإطار، عقدت جامعة قناة السويس برنامجين تدريبيين عن"الفلسفة البيئية في مجال التحديات الأكثر احتياجا للإنسانية"، و"التحديات المعاصرة لأثر التغيرات المناخية والاحتباس الحراري".

وذلك بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم، والدكتور رأفت محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهدف التدريب الأول 15 متدربا، حيث تناولت به الدكتورة ماهي غباشي الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ...مفهوم فلسفة البيئة، والأخلاق البيئية، وكيفية إدارة البيئة المحيطة والتعامل معها، بالإضافة للتفاعل البيئي وكيفية الحفاظ على البيئة، ودور الفرد في مواجهة التغيرات المناخية.

بينما استهدف البرنامج التدريبي الثاني 16 متدربا، وتناولت خلاله الدكتورة إلهام الخواص المدرس بكلية العلوم مفهوم الاحتباس الحراري، وأسبابه، وآثاره السلبية، وعلاقته بالتغيرات المناخية على مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة وإنتاج الأسماك، وطرق علاج هذه الظاهرة بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والنقل المستدام وتقليل الاستهلاك ونشر الأساليب الحديثة في الصناعة والزراعة.

وأقيم التدريب بإشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.