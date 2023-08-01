محافظ بني سويف يفتتح مشروع إعادة تطوير 131 منزلا في 3 قرى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع إعادة تطوير 131 منزلا بمركزي ناصر والواسطى، والذي نفذته جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا،لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ،عضوي مجلس النواب"النائب عبدالحكيم مسعود ،النائبة سهام بشاي"، علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، أمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن ،إمام أحمد إمام ،رمضان عبد السلام مديري مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.

أُقيمت مراسم الافتتاح بقرية بني عدي مركز ناصر، والتي شهدت الافتتاح الرسمي للمنازل حيث تفقد المحافظ عدداً من المنازل بعد تطويرها وتأهيلها ،وشملت أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، حيث شملت هذه المرحلة إعادة تأهيل 131 منزلاً في 3 قرى ، موزعة بواقع: 50 منزلا بقرية بني عدي /ناصر،و 81 منزلا ً بمركز الواسطى (51 منزلا بقرية إطواب + 30 منزلاً بكفر أبجيج).

وتوجه المحافظ بالتهنئة للأهالي بهذه المناسبة،مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها،لافتا الى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة،مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص شريك أساسي ومحوري للدولة،في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط،خاصة في المناطق الأكثر احتياجا

كما أعرب المحافظ عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تألو جهدا في الدفع بجهود التنمية،موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة،مثمناً جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطويروإعادة إعمار القرى، موضحا أنه منظومة العمل بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد من خلال تضافر جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان بغرفتيه" النواب والشيوخ" والقطاع الخاص والجامعات لتحقيق الصالح العام،وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى