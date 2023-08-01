حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز المنيا

بتكليف من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية حملاتها اليوم الثلاثاء لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من تحرير ٧٦ محضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع وأحياء المدينة، منها ٨ محاضر إشغال و ٨ محاضر ضبط إشغال طريق و ٦٠ حالة إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى أبوقرقاص ومطاى حملات لرفع الاشغالات تيسيرا لحركة السير أمام المارة من المواطنين وقائدي المركبات وحفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدن .



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