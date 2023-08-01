الزمالك يكشف موقف نداي من مباراة النصر السعودي

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض والذي تواجد ضمن المجموعة التي خاضت مران اليوم الثلاثاء على ملعب عكاظ استعدادا للقاء النصر المقبل في البطولة العربية.

واطمأن المدير الفني على قدرة اللاعب على المشاركه بشكل طبيعي فى التدريبات، بعدما غاب عن لقاء الشباب السعودي بالأمس بسبب إصابته بكدمة في الفك تعرض لها خلال لقاء الاتحاد المنستيري.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث للمجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في اللقاء الأول برباعية دون دون رد أمام لاتحاد المنستيري التونسي، والخساراة أمام الشباب بهدف، أمس الإثنين، فيما يتصدر النصر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الشباب وصيفًا بالرصيد ذاته.